Médicas explicam o câncer de mama

Rio – Para esclarecer as principais dúvidas e mitos sobre o câncer de mama, as médicas Sabrina Chagas e Maria Júlia Calas promovem, no próximo sábado (23), a 11ª edição do ‘Nosso Papo Rosa’. O evento tem entrada gratuita e vai acontecer de 9h a 12h, no auditório K da Unig, em Nova Iguaçu.

Além do bate-papo informal com as especialistas, haverá ainda prática de meditação, uma breve apresentação sobre sexualidade das mulheres com câncer, além do sorteio de brindes. As inscrições devem ser feita via WhatsApp, pelo número (21) 99321-9769.

“É necessário falarmos do câncer de mama o ano inteiro. A doença está presente nas nossas vidas. Mas essa realidade não precisa ser vista com tristeza, em muitos casos é possível a cura. Por isso, o diagnóstico precoce é importante, além da adoção de hábitos saudáveis”, explica a oncologista Sabrina Chagas.

O bate-papo será conduzido pelas idealizadoras do evento e contará com outras especialistas: Patrícia Arraes, nutricionista oncológica; Kelly Fireman, fisioterapeuta oncológica; Alyne Meirelles, sexóloga; e Leocir Correa da Silva, mastologista.

Práticas saudáveis

Vale ressaltar que o câncer de mama é o mais comum entre mulheres no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de 30% dos casos da doença podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, entre outras práticas saudáveis.