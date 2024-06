Médicas de Deolane explicam quadro que causou baixa libido na advogada

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 07/06/2024 - 11:09 Para compartilhar:

A advogada Deolane Bezerra, 36 anos, relatou nas redes sociais estar passando por um período de baixa libido e indisposição para realizar outras atividades. Nesta semana, ela procurou ajuda médica e iniciou os tratamentos de suas queixas.

+ Queixa de Anitta, pílula anticoncepcional pode trazer consequências ao bem-estar; médicas alertam sobre o assunto

+ Soro da beleza: conheça a técnica que conquistou famosas Brasil afora

Amanda Nunes Della Rovere, médica integrativa da Lybe Clinic, é uma das responsáveis pelo tratamento de Deolane. À ISTOÉ Gente, a profissional listou os sintomas da influenciadora: fadiga, cansaço extremo, falta de libido, sono desregulado, estresse e ansiedade.

Anamarya Rocha, ginecologia endócrina da clínica JK Estética Avançada, foi responsável pelo diagnóstico da advogada. Segundo ela, foram evidenciadas alterações hormonais, deficiência de vitamina D e complexo B e anemia, além de Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP).

“A SOP é uma condição hormonal que afeta a função ovariana, resultando em períodos menstruais irregulares, aumento de níveis de andrógenos (hormônios masculinos) e formação de cistos nos ovários. Isso pode causar resistência à insulina, inflamação crônica e desequilíbrios hormonais. As deficiências nutricionais podem agravar os sintomas e contribuir para o quadro de fadiga e outros sintomas relatados”, explica Amanda.

O diagnóstico da SOP é feito com dois de três critérios: clínico, laboratorial e de imagem.

“Se apenas o diagnóstico laboratorial e de imagem estiverem presentes, a paciente pode ser assintomática. O diagnóstico clínico pode ser dado no momento da consulta; o laboratorial, após a avaliação dos exames hormonais; e o de imagem com a realização de ultrassonografia pélvica ou transvaginal”, informa Anamarya.

O tratamento para a doença costuma ser de longo prazo, e deve ser personalizado conforme as necessidades da paciente, como diminuir as complicações da gravidez (hiperestimulação ovariana, multiparidade, toxemia, diabetes mellitus gestacional e aborto espontâneo), regularizar o ciclo menstrual, combater o hiperandrogenismo e prevenir o carcinoma (câncer) de endométrio. Atualmente, também é possível diminuir o risco de diabetes mellitus tipo 2 e de doença cardiovascular, segundo a ginecologista.

Amanda lista a variedade de opções de tratamento para SOP:

Mudanças no estilo de vida : dieta balanceada, exercícios físicos regulares e perda de peso;

Tratamento farmacológico : anticoncepcionais orais para regular o ciclo menstrual e reduzir níveis de andrógenos, metformina para melhorar a sensibilidade à insulina, suplementos e fitoterápicos como DIM, picnogenol e Ômega 3;

Suplementação nutricional : reposição de ferro, vitamina D e complexo B, antioxidante e anti-inflamatórios;

Nutrição injetável : para corrigir rapidamente deficiências nutricionais graves;

Terapias complementares: técnicas de manejo do estresse, como yoga e meditação.

No caso de Deolane, o tratamento inicial, feito por Anamarya, incluiu o uso de anticoncepcionais orais, para controle hormonal. Já Amanda realizou na advogada a correção das deficiências nutricionais com suplementos orais e nutrição injetável.

“Mudanças no estilo de vida, como uma dieta anti-inflamatória e prática de exercícios, também foram recomendadas. Os primeiros efeitos, como melhora na energia e redução do cansaço, podem ser notados em algumas semanas, mas a estabilização completa e melhora dos sintomas pode levar alguns meses, dependendo da gravidade do quadro inicial”, esclarece Amanda.