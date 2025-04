Medicamento mais receitado na França passa para as mãos de capital americano

O doliprane, um analgésico e antipirético que é o medicamento mais receitado na França com 300 milhões de caixas anuais, passou, nesta quarta-feira (30), para as mãos do fundo de investimento americano CD&R, indicou o grupo farmacêutico francês Sanofi.

A Sanofi vendeu 50% de sua filial Opella, que produz o doliprane, ao fundo americano CD&R, ao mesmo tempo em que conserva uma participação de 48,2% nesta empresa que comercializa outros tratamentos à base de vitaminas, minerais e suplementos.

“A Opella agora é uma empresa independente”, indicou a Sanofi em um comunicado publicado antes da assembleia geral de acionistas em Paris nesta quarta.

O governo francês, temendo que postos de trabalho sejam extintos, terá uma participação de 1,8% na Opella, indicou o comunicado.

O anúncio da venda provocou reações em todas as correntes políticas e os empregados da filial da Sanofi fizeram greve por vários dias. Alguns partidos pediram ao governo que impedisse a operação.

O governo francês espera que sua participação no capital lhe permita influenciar nas orientações estratégicas do novo acionista americano.

O doliprane, produzido à base de paracetamol, um dos analgésicos mais comuns, segue sendo o medicamento mais receitado na França, com 300 milhões de caixas por ano, segundo dados de meados de 2024 da seguridade social francesa.

Nenhum outro tratamento supera a marca dos 100 milhões.

A Opella opera em cem países e administra 13 plantas de produção, empregando 11.000 pessoas. Sua carteira de produtos contava com 100 marcas no final de 2024.

“A Opella está pronta para se tornar líder em um dos setores mais dinâmicos e resilientes da atenção médica”, indicou a companhia, cuja sede permanecerá na França.

