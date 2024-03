Médica grávida é agredida dentro do consultório por paciente no Distrito Federal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 22:06 Para compartilhar:

Uma médica grávida foi agredida por uma paciente em um posto de saúde da rede pública na Asa Norte do Distrito Federal na última quarta-feira, 27. A agressão ocorreu dentro do consultório da profissional de saúde, quando ela pediu à paciente que mantivesse uma distância entre as duas por conta do protocolo de covid-19. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia como lesão corporal.

Segundo a médica relatou ao Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, a paciente, logo que entrou no consultório, pegou uma cadeira e sentou muito próxima da profissional. A médica, então, teria pedido para que a paciente mantivesse uma certa distância por conta do protocolo de prevenção da covid-19 e também porque ela estava grávida. Neste momento a paciente teria dado um tapa na médica que gritou por socorro. Outros médicos tiveram que intervir.

“A paciente entrou já estressada no consultório e quando a médica pediu para ela manter uma distância, ela se irritou e começou a agredi-la”, relatou o presidente do Sindicato dos Médicos do DF, Gutemberg Fialho. “Outros profissionais tiveram que entrar no consultório para tirá-la de cima da médica, que ficou machucada.”

A profissional de saúde passou por um exame de corpo de delito e a paciente foi levada para a 5ª DP. Segundo a polícia, a agressora, de 42 anos, já tinha outras passagens por agressão.

“Essa é a realidade do serviço de saúde que o sindicato tem denunciado diariamente: muitos pacientes, que esperam até oito ou doze horas para serem atendidos, poucos profissionais de saúde e nenhum segurança”, afirmou Fialh

