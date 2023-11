Médica faz sérios alertas após Yasmin Brunet dizer que não lava o cabelo com frequência

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 08/11/2023 - 13:09 Para compartilhar:

A modelo Yasmin Brunet, 35, deu o que falar ao revelar como cuida do seu lindo e elogiado cabelo. Em entrevista a Gabriela Morais, a filha de Luíza Brunet chocou ao contar que lava as madeixas loiras o mínimo possível.

“Lavo o meu cabelo o mínimo possível. O corpo humano é muito inteligente, não sai óleo do nosso couro cabeludo do nada. Eu tento ficar o mais tempo possível sem lavar o meu cabelo. Shampoo é o meu problema, porque destrói o nosso cabelo. Eu gosto de usar o mais natural possível”, explicou Yasmin.

“Gosto de misturar uns cinco na mão. Misturo vários e coloco daqui para baixo nas pontas e deixo um tempinho”, completou.

Faz mal não lavar o cabelo com frequência?

À IstoÉ Gente, a Dra. Fernanda Nichelle, médica que atua exclusivamente na área estética, fez sérios alertas após Yasmin Brunet dizer que não lava o cabelo com frequência. Segundo ela, a falta de higiene pode causar dermatite e até a queda dos fios.

“A orientação médica enfatiza a importância da lavagem regular do cabelo e do couro cabeludo. É crucial lembrar que um fungo comum no cabelo, chamado malassezia, pode se proliferar, levando a condições como dermatite e até mesmo queda de cabelo. Portanto, é aconselhável manter a higiene adequada do cabelo e do couro cabeludo com frequência”, explica a Dra. Fernanda Nichelle.

