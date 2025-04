Médica faz alerta sobre tratamento estético de Luciana Gimenez com lama do mar morto

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, apareceu coberta de lama em seu perfil no TikTok, no domingo, 27, realizando um “tratamento” contra cicatrizes. Ela está de passagem por Israel e aproveitou o sol e o calor do hemisfério norte nesta época do ano para se banhar no Mar Morto e fazer uso da lama.

Gimenez resolveu testar a crença de que a lama é medicinal e promove efeitos estéticos, incluindo o rejuvenescimento. “Olha, a Cleópatra se deu bem. Por isso ela era tão bonita: porque passava a lama do Mar Morto no rosto, no bumbum, nas pernas”, disse ela em vídeo postado na plataforma.

“Passei bastante nas minhas pernas para as cicatrizes sumirem. Tomara que dê certo”, disse a comunicadora, dando crédito ao tratamento.

Luciana ainda revelou que conhece um pouco da história egípcia. “Então, diz a lenda que o rei Herodes deu esse pedaço de paraíso para Cleópatra. Eu também queria ser rainha para ganhar esse negócio. Tô merecendo, vai”, brincou.

Lama do mar morto

À reportagem da IstoÉ Gente, Fernanda Nichelle, médica que atua exclusivamente na área estética, faz um alerta sobre o tratamento estético de Luciana Gimenez com lama do mar morto.

“O Mar Morto possui uma concentração de sal muito superior à dos oceanos comuns, como o Atlântico, que banha o Brasil. Enquanto a salinidade da água no Rio de Janeiro é de aproximadamente 3,2%, no Mar Morto ela chega a 34%. Tanto a água quanto a lama da região são extremamente ricas em sais minerais, como sódio, potássio, boro, magnésio, enxofre e cálcio, que hidratam, tonificam e revitalizam a pele. Além disso, têm um forte poder cicatrizante e podem auxiliar no tratamento de doenças como a psoríase. A lama, em especial, também é reconhecida por seus efeitos rejuvenescedores, deixando a pele mais macia e renovada”, explica a profissional.

Fernanda Nichelle ainda destaca: “É necessário cuidado para pacientes com feridas abertas. Apesar de seu efeito cicatrizante, o contato com a alta concentração de sal pode provocar ardência intensa. Pessoas com cortes na pele que entram no Mar Morto costumam relatar uma sensação de queimação significativa. Também é fundamental evitar o contato da lama com a região dos olhos e ter atenção especial aos cabelos, já que os sais podem enrijecer a haste capilar.”