Médica explica se Faustão pode ter sequelas após cirurgia de transplante de coração

O apresentador Fausto Silva, 73, que foi submetido a um transplante de coração no domingo, 27, já apresenta uma melhora em seu estado de saúde. Na terça-feira, 29, ele foi extubado e respira sem a ajuda de aparelhos. Faustão deve ficar cerca de um mês entre hospital e cuidados pós-operatórios, sob cuidados intensivos.

À IstoÉ Gente, a Dra. Stephanie Rizk, especialista em Transplante Cardíaco e Coração Artificial da Rede D’Or e Hospital Sírio-Libanês, explica como será a recuperação do comunicador após o transplante de coração e se ele terá sequelas. Confira!

Como será a recuperação de Faustão após o transplante?

Agora haverá a retirada dos drenos, fisioterapia motora e respiratória, o paciente começará a comer e sentar na cama, sentar em poltrona, depois aos poucos começará caminhar.

Quanto tempo depois o paciente transplantado sai da UTI e pode ter alta?

Isso depende de vários fatores: da retirada dos drenos, medicação na veia (droga vasoativa) e necessidade de diálise. Mas geralmente, Faustão sai da UTI depois de 7 dias, e a alta pode acontecer cerca de mais ou menos 21 dias.

Quem faz transplante de coração tem alguma recomendação? Algo que a pessoa será proibida de fazer?

Não necessariamente. Mas é preciso alguns cuidados gerais como evitar alimentos crus, checar a procedência de tudo, lavar muito bem os alimentos – pois a imunidade de quem faz transplante é mais baixa por conta dos medicamentos.

Todos os transplantados necessitam usar pelo resto da vida as medicações imunossupressoras para que não haja rejeição do órgão novo. Geralmente é um corticoide e mais 2 medicamentos e esses medicamentos abaixam a imunidade, o que faz com quem esses pacientes estejam mais vulneráveis a fatores externos.

Faustão pode ter alguma sequela?

Sequelas não são esperadas se tudo correu bem na cirurgia de transplante de coração.

