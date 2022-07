Médica explica riscos de colocar botox no pênis após Cristiano Ronaldo fazer procedimento

Após o jornal espanhol La Razón noticiar que Cristiano Ronaldo, de 37 anos, aplica botox no pênis com o objetivo de aumentar o órgão genital, a IstoÉ Gente conversou com a médica Barbara Carneiro, especialista em dermatologia e medicina estética, que explicou tudo sobre o procedimento feito pelo jogador de futebol português. Confira!

Questionada se fazer botox no pênis é algo comum, a médica diz: “Não são comuns. E esta notícia não faz sentindo algum, uma vez que a toxina botulínica serve para relaxar o músculo e não ao contrário. O uso do botox no pênis ocasionaria um prejuízo inclusive na ereção. Existem casos de aplicação na bolsa escrotal. Mas no pênis não. Só se ele quisesse deixar o pênis relaxado, o que não parece o caso”.

“Na verdade, seria usado na bolsa escrotal, deixando a bolsa mais lisa, e dando uma impressão de uma bolsa escrotal maior”, continua Barbara Carneiro sobre como é colocado o botox na parte íntima.

Sobre os riscos do procedimento que promete aumentar o órgão genital, ela faz um alerta: “Esta notícia não faz sentindo, uma vez que a toxina botulínica serve para relaxar o músculo. O que ocasionaria em prejudicar inclusive a ereção. Existe caso de aplicação na bolsa escrotal. Mas no pênis não. Na grande maioria estes procedimentos não tem embasamento científico. E nem causam aumento do pênis. Não existe exercício que aumente o pênis. Existe a discursão de aumento peniano através dopreenchimento com ácido hialurônico, porém existem muitos riscos associados ao procedimento, e poucos estudos”.

“Uma Possibilidade segura para aumentar o pênis seria a cirurgia de prótese peniana.Qualquer outra técnica mirabolante ou de correntes nas redes sociais e aplicativos de mensagens ( muito comuns hoje em dia) não é indicada por médicos. Todo cuidado é pouco pois ás vezes, no intuito de aumentar o tamanho do pênis, a pessoa pode acabar machucando e danificando suas funções”, concluiu Barbara Carneiro, especialista em dermatologia e medicina estética.