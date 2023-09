Médica explica quadro clínico de Faustão após apresentador ser internado às pressas

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 21/09/2023 - 10:35 Compartilhe

Fausto Silva, 73, voltou a ser internado na quarta-feira, 20, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador passou mal e foi levado às pressas à unidade, a mesma onde foi submetido a um transplante de coração, no dia 27 de agosto. Faustão havia recebido alta hospitalar há 10 dias.

Segundo o portal Notícias da TV, o estado de saúde do comunicador é considerado delicado e a nova internação se deve a problemas pós-operatórios, relacionadas à quantidade de potássio no organismo.

A nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Albert Einstein, que nos enviou um comunicado informando que, na segunda-feira, 18, Faustão havia dado entrada na unidade para avaliações de rotina e realização de exames pós-transplante cardíaco. No dia 5 de agosto, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e precisou ser internado, quando foi verificada a necessidade de fazer o transplante.

À IstoÉ Gente, a Dra. Stephanie Rizk, especialista em Transplante Cardíaco e Coração Artificial da Rede D’Or e Hospital Sírio-Libanês, explicou o quadro clínico que fez Faustão ser internado às pressas. Entenda!

Ao ser questionada se a quantidade de potássio no organismo de Faustão causou a rejeição do transplante de coração que o veterano fez recentemente, a médica afirma que não. “O apresentador Fausto Silva pode ter tido um AVC e não ter nada a ver com a quantidade de potássio no organismo dele”, disse.

A Dra. Stephanie Rizk ainda explicou mais sobre o que é potássio.

Potássio

O potássio é um eletrólito vital para o funcionamento do corpo, especialmente para a função cardíaca, muscular e neural. A elevação do potássio no sangue é conhecida como hipercalemia. Várias condições e fatores podem causar ou contribuir para a hipercalemia, incluindo:

Insuficiência renal, uma vez que os rins desempenham um papel crucial na excreção de potássio;

Diversos medicamentos;

Excesso de Ingestão, principalmente se o paciente tiver a função renal comprometida;

Algumas doenças endócrinas;

Destruição dos glóbulos vermelhos no sangue (hemólise) pode liberar potássio, levando a um aumento nos níveis séricos.

