Médica e sem a guarda das filhas, saiba quem é a ex do namorado de Suzane von Richtofen

Sílvia decidiu acionar a Justiça para retomar a guarda das filhas. Para o jornal O Globo, ela afirma que tem medo e não quer ver suas filhas sendo criadas com uma “assassina psicopata”. O Ministério Público analisa a solicitação.

Silvia também confessou que teve uma relação abusiva com o ex-marido e relatou eventos violentos, inclusive durante a gravidez. Por isso, a médica começou a beber de forma excessiva e entrou em um período de depressão.

Por enquanto, ela tem o direito de ver as filhas a cada 15 dias. No entanto, desde o início da relação entre Felipe e Suzane, ela não pôde mais visitá-las, diz.

Gravidez de Suzane von Richtofen

No início de setembro, o biógrafo Ulisses Campbell, autor da biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora”, Suzane von Richthofen, afirma que a acusada de ter mandado matar os pais, Manfred e Marísia, em 2002, está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz, 40. Campbell diz que Suzane está com 14 semanas de gestação e espera uma menina.

Os dois teriam se conhecido pela internet e a assassina já estaria morando na casa dele em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Além da bebê que está por vir, ele já tem outros dois filhos com sua ex-mulher, que não teria lidado bem com a notícia do novo relacionamento do médico.