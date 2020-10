Médica é resgatada no Paraná cinco dias após ser sequestrada no RS

A Polícia Civil resgatou na noite desta quarta-feira (21) a médica Tamires Regina Gemelli da Silva Mignoni, de 30 anos, em Cantagalo, no Paraná. Ela estava desaparecida desde sexta-feira (16) quando foi sequestrada em Erechim, no Rio Grande do Sul. As informações são do jornal GaúchaZH.

De acordo com a polícia, dois homens e uma mulher que mantiveram a médica em cativeiro foram presos. Tamires foi sequestrada quando saía do do trabalho em uma unidade de saúde, por volta das 11h20.

Ainda segundo a polícia, Tamires apresentava bom estado de saúde quando foi libertada. Ainda não se sabe o que motivou o sequestro. Prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva, pai da médica, comentou o resgate nas redes sociais. “Valeram as orações. A Tamires acaba de ser libertada pelos grupos Deic e Tigre. Nossa menina está voltando pra casa”.

