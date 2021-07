Médica do Corinthians viaja à Tóquio para integrar equipe brasileira nos Jogos Olímpicos Além de trabalhar no Timão, Ana Carolina Côrte também atua na coordenação médica do COB

A médica do Corinthians, Ana Carolina Ramos e Côrte viajará para Tóquio, no Japão, nesta quarta-feira (7), para integrar a equipe de medicina brasileira nos Jogos Olímpicos.

Além de atuar no Timão, Ana Carolina é coordenadora do Departamento Médico do Comitê Olímpico Nacional (COB).

A profissional, inclusive, possui um marco histórico no clube do Parque São Jorge, já que em julho de 2019, foi a primeira mulher a assinar a súmula e trabalhar em campo em um jogo da equipe profissional do Corinthians. A ocasião ocorreu em uma partida contra o CSA, pela décima rodada do Brasileirão daquele ano.

Pós-doutora em Medicina do Esporte pela USP, quando acompanhou o Timão para estudos durante o período de formação, Ana chegou de vez ao clube em 2018.

Os Jogos Olímpicos e Tóquio acontece entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.

