Médica condenada por mandar cortar pênis do ex é investigada por torturar marido

A médica Myriam Priscila de Rezende Castro, de 41 anos, está sendo investigada por agredir e torturar o marido, em Tremembé (SP). Nas redes sociais, a mulher compartilhava uma rotina de humilhações e agressões ao homem, que geralmente parecia estar sob efeito de remédios. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Civil, na quarta-feira (2), agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel da médica. No local, o homem foi encontrado ferido, assim como as duas crianças, filhas da médica. A médica não estava no imóvel

Ainda na residência, os agentes encontraram marcas de sangue no chão. O homem confirmou que ele e as crianças eram vítimas de agressão e que se mantinha na relação por dependência financeira. No imóvel, a polícia também encontrou uma idosa que vivia com a família, em péssimas condições.

Dentro de um freezer, os policiais encontraram uma ave, um coelho e um cachorro congelados. Além disso, eram mantidos no local 15 cães, sendo 5 filhotes, uma cobra, ratos, um coelho e uma porca.

Conforme a Polícia Civil, a suspeita vai responder por lesão corporal, tortura, maus tratos a animais, matar espécies da fauna nativa e por ferir o estatuto do idoso. Na quinta-feira (3), uma advogada se apresentou na delegacia como responsável pela defesa dela e disse que a cliente vai se apresentar à polícia na próxima semana.

Condenada por mandar cortar pênis do ex

Em 2013, Myriam chegou a ser condenada a seis anos de prisão por mandar cortar o pênis do ex-noivo, em Minas Gerais. O crime aconteceu em 2002, após o homem decidir encerrar o relacionamento poucos dias antes do casamento.

De acordo com as investigações, a médica contratou um grupo de homens que foi pago para mutilar o homem. Ela foi presa no interior de São Paulo. Durante o cumprimento da pena, engravidou de gêmeos e obteve regime domiciliar. A pena já foi totalmente cumprida.

