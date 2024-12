Médica brasileira morre após incêndio em hotel na Tailândia

Uma médica brasileira de 24 anos morreu neste domingo (29) após um incêndio em um hotel em Bangkok, capital da Tailândia. Carolina Canales estava de férias com o noivo no país asiático.

De acordo com as autoridades tailandesas, o incêndio no hotel The Ember teria começado durante a madrugada, no quarto 511. A causa das chamas ainda é desconhecida. A imprensa local informou que Carolina teria se perdido do noivo e entrado no quarto onde o fogo começou. Ela inalou uma grande quantidade de fumaça, o que causou sua morte ainda no local.

Além dela, um turista ucraniano e um americano foram socorridos, mas não resistiram e morreram no hospital. Outras sete pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de vida. O noivo de Carolina, que havia pedido sua mão em casamento na semana passada, conseguiu sair ileso do incidente.

A polícia local abriu uma investigação e planeja ouvir os funcionários do hotel nos próximos dias. Três turistas sul-coreanos que estavam no quarto onde o incêndio teria começado também serão interrogados.

O governo tailandês anunciou o pagamento de uma indenização de ฿1 milhão, o equivalente a R$182 mil, às famílias das vítimas. Ainda não há informações sobre os detalhes do processo de pagamento.

Em nota, o Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sindmed-AL) lamentou a morte da alagoana e prestou condolências aos familiares. O Governo de Alagoas também informou que está acompanhando o caso de perto e prestando apoio aos familiares da vítima.

“Estamos acompanhando de perto todas as tratativas e desdobramentos do caso, em diálogo constante com os familiares e com o serviço consular brasileiro no exterior, para garantir todo o suporte necessário neste momento tão difícil”, declarou o governo estadual.

“Carolina era uma jovem cheia de vida e sonhos, cuja partida precoce deixa todos os alagoanos profundamente consternados. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando-lhes força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda”, completou.