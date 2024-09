Mediana das previsões do Fed para desemprego nos EUA sobe para 2024, 2025 e 2026

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 15:49 Para compartilhar:

A mediana da projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 2024, 2025 e 2026. No longo prazo, as estimativas ficaram inalteradas.

Para 2024, a mediana das estimativas para a taxa de desemprego saiu de 4,0% em junho para 4,4%.

Para 2025, a projeção subiu de 4,2% para 4,4%. Para 2026, a expectativa passou de 4,1% para 4,3%.

Para 2027, a taxa foi projetada em 4,2%.

No longo prazo, a mediana das projeções para taxa de desemprego seguiu em 4,2%, similar ao projetado em junho.