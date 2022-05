Média móvel de mortes por Cobid-19 está em 97 óbitos por dia

O Brasil registrou nesta terça-feira (24) 228 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 665.955 desde o início da pandemia, de acordo com informações do consórcio de imprensa. Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rondônia não registraram morte pela doença em 24 horas.

Segundo os dados, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 97. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -9%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença.





O Brasil também registrou 32.998 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 30.832.912 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 15.425, variação de -6% em relação a duas semanas atrás.