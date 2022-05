Média móvel de casos de Covid-19 no Brasil volta a ficar acima de 20 mil

O Brasil registrou nesta sexta-feira (27) 117 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 666.365 desde o início da pandemia, de acordo com informações do consórcio de imprensa. Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins não tiveram registro de morte em 24 horas.

Segundo os dados, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 110. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +4%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença.





O Brasil também registrou 48.251 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 30.917.196 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 22.527, variação de +27% em relação a duas semanas atrás. A média voltou a ficar acima da marca de 20 mil pela primeira vez desde 13 de abril, após 43 dias. Nesse meio tempo, a menor marca atingida foi de 12.413 casos diários, em 27 de abril.