Média diária exportada de soja em abril supera em quase 100% ante abril de 2019

São Paulo, 14 – A média diária exportada de soja pelo Brasil até a segunda semana de abril chegou a 875,22 mil toneladas, o que representa aumento de 95,45% ante a média diária de igual mês em 2019 (447,79 mil toneladas). Em receita, a média diária de embarques nos 7 dias úteis até agora já totaliza US$ 293,15 milhões, ante US$ 157,33 milhões em abril de 2019 (no ano passado, o mês teve 21 dias úteis).

Considerando a média diária e o número de dias úteis, o volume de soja exportado pelo Brasil em abril chega a 6,13 milhões de toneladas, e a receita, a US$ 2,05 bilhões.