Média de gols tem queda com Sylvinho e Corinthians busca ataque mais consistente Sob o comando do treinador, o Timão marcou apenas seis gols em dez jogos, média de 0,6 por partida, quase três vezes menor do que antes da chegada do novo técnico

Quem vê os jogos do Corinthians sob o comando de Sylvinho, já percebeu que a defesa se acertou e mostra consistência, no entanto também nota que o ataque tem deixado a desejar, não só em termos de desempenho, mas em números. A média de gols da equipe é quase três vezes menor do que antes da chegada do técnico nesta temporada. Contra o Internacional, na Neo Química Arena, neste sábado, a esperança é de que isso possa começar a mudar.

Até aqui, com Sylvinho, o Timão fez dez jogos e marcou apenas seis gols, uma média de 0,6 por partida. Não é difícil entender esse índice, já que em cinco duelos com o treinador a equipe saiu de campo sem balançar a rede. Foram duas derrotas (ambas para o Atlético-GO) e três empates em 0 a 0 (Atlético-GO, Bahia e São Paulo), quando a defesa garantiu a falta de inspiração do ataque.

Se compararmos esses números com aqueles acumulados antes da chegada de Sylvinho, veremos que a diferença é bem grande. Foram outros 22 jogos na temporada 2021 com Vagner Mancini e Fernando Lázaro (interino). Ao todo, 37 gols foram marcados, o que resulta em uma média de 1,68 gol por partida, ou seja, 2,8 vezes maior do que a registrada com o comandante atual.

É preciso medir também o nível de dificuldade dos adversários nesses dois momentos. No anterior a disputa era no Paulistão, na Copa Sul-Americana e em fases preliminares da Copa do Brasil, quando se enfrenta rivais com menor nível técnico. Enquanto o momento atual coloca o Timão para encarar clubes de Série A a cada três dias, ou seja, com maior nível de dificuldade.

Mas Sylvinho não esconde de ninguém que buscou primeiro acertar a defesa e deixá-la mais consistente, o que é possível notar não só no desempenho, como também nos números. Antes da chegada do treinador, a média de gols sofridos era de 0,86 por jogo, enquanto a média atual é de 0,8. Índices muito próximos, mas que mostrou que o trabalho está no caminho certo para esse setor.

O desafio é que essa consistência seja levada também para o setor ofensivo, o que já era bem difícil sob o comando anterior e parece pior agora, quando se aliam os problemas que já existem e o nível de dificuldade dos adversários. A ideia é que isso se resolva gradativamente, mas é preciso dar respostas rápidas. A oportunidade já será neste sábado, contra Internacional, clube que jamais venceu na Neo Química Arena. Adversário ideal para o ataque funcionar.

Confira os números citados acima:

Antes da chegada de Sylvinho na temporada (Mancini e Fernando Lázaro)

22 jogos

37 gols marcados (1,68 gol por jogo)

19 gols sofridos (0,86 gol sofrido por jogo)

Depois da chegada de Sylvinho

​10 jogos

6 gols marcados (0,6 gol por jogo)

8 gols sofridos (0,8 gol sofrido por jogo)

