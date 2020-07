Média de gols de Pedro pelo Flamengo impressiona Atacante marcou no Fla-Flu pela segunda vez consecutiva

Poucas leis são tão eficientes quanto a do ex no futebol. Pedro deixo isso ainda mais claro quando marcou duas vezes em dois jogos consecutivos entre Flamengo, seu novo clube, e o Fluminense, onde foi revelado. Mas o desempenho ofensivo do centroavante não vem chamando a atenção apenas contra o seu antigo time. Em 13 jogos com a camisa rubro-negra, já são seis bolas na rede e uma média superior à de Gabigol, por exemplo.

Mesmo já tendo 13 atuações, o atacante foi titular em apenas cinco e jogou os 90 minutos só em uma oportunidade. Ao todo, são 433 minutos do jogador no gramado pela equipe da Gávea, o que lhe dá uma média de um tento a cada 72 minutos. Gabriel Barbosa, que já é o segundo maior artilheiro do clube neste século, com 54 tentos, tem um rendimento de um a cada 115 – números completos abaixo.

É claro que o recorte curto, com partidas principalmente pelo Campeonato Carioca, onde o nível de exigência é menor do que num Brasileiro e na Libertadores, pode inflar os números. No entanto, o início de Pedro pelo Flamengo não deixa de ser promissor. Principalmente numa equipe que já conta com dois goleadores como Bruno Henrique e Gabigol. Confira os dados:

PEDRO NO FLAMENGO

13 jogos

6 gols

433 minutos em campo

1 gol a cada 72 minutos

GABIGOL NO FLAMENGO

73 jogos

54 gols

6232 minutos em campo

1 gol a cada 115 minutos

BRUNO HENRIQUE NO FLAMENGO

74 jogos

43 gols

5935 minutos em campo

1 gol a cada 138 minutos

* Dados do site OGol

