Média de exportação de milho do Brasil dispara até 2ª semana de fevereiro; soja cai

SÃO PAULO (Reuters) – A média diária de exportações de milho do Brasil alcançou 158,2 mil toneladas até a segunda semana de fevereiro, um salto em relação volume de 40,4 mil por dia do mesmo mês completo de 2022, mostraram dados do governo federal nesta segunda-feira.

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as vendas externas de soja seguem no caminho inverso, com média diária de 162,6 mil toneladas, contra 330 mil toneladas por dia em fevereiro do ano passado, em meio a uma colheita mais lenta da safra de verão.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)





