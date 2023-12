Medel celebra ter cumprido a missão de livrar o Vasco da queda: ‘Lutei e alcancei o objetivo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2023 - 16:22 Para compartilhar:

Aos 36 anos, o zagueiro Gary Medel foi um dos símbolos da luta do Vasco pela permanência na elite nacional. O experiente jogador, curtindo as férias e se preparando para nova temporada, admitiu que foi contratado sob a missão de evitar a cada e celebrou ter conseguido honrar o compromisso.

O jogador foi contratado em julho de 2023, no meio da disputa do Brasileirão, quando o time ocupava a lanterna do Brasileirão com somente nove pontos. Foi o primeiro dos reforços contratados na janela de transferências após largada péssima na competição e desde a chegada impôs seu papel de líder.

“Sim, a verdade é que sim (veio ciente dos riscos). Quando me falaram sobre a proposta do Vasco, eu estava de férias com a minha família e obviamente não pensei duas vezes. Eu gosto sempre de ter um objetivo e o objetivo claro quando cheguei ao Vasco era cumprir a meta de salvar”, revelou. “E a oportunidade foi dada. Cheguei quando tínhamos nove pontos, sem treinador e quando vinham falar comigo, eu dizia que falaria em campo. Cheguei com o objetivo claro e lutei. Consegui e trabalhei junto com os meus companheiros e conseguimos alcançar o objetivo”, celebrou.

Desde a chegada prometendo muita luta, Medel rapidamente caiu nas graças do torcedor. Se emocionou, chorou, brigou, e no fim comemorou uma grande volta por cima. Ele lista o que foi decisivo para a equipe se livrar do rebaixamento.

“O trabalho, o sacrifício, o companheirismo, jogar pela camisa pesada do Vasco, que é um clube muito grande. E é isso que você precisa, se entregar em campo no dia a dia, seja nos treinamentos, seja nas partidas”, listou. “Falando especificamente sobre mim, sempre dou o melhor que posso. Posso falhar, obviamente, mas sempre dou o melhor de mim, pelos meus companheiros e pelo clube, que é o mais importante.”

O grande desempenho fez o defensor ficar em evidência e o Boca Juniors está mirando sua contratação. Ele, porém, prefere elogiar a sintonia com as arquibancadas no clube cruzmaltino.

“Aqui se sente, obviamente, como da outra vez, quando jogamos contra o Flamengo e tínhamos 30% a menos de gente e nossa torcida cantou mais que todos eles. Uma coisa impressionante. Estou muito agradecido por todo carinho que eles me entregam e eu busco jogar por eles em campo”, afirmou.

