Medalhistas paralímpicos brilham em torneio de poker para pessoas com deficiência visual

O H2 Sports Bar & Poker promoveu um torneio de poker especial, voltado para a inclusão no esporte. A competição foi disputada exclusivamente por pessoas com deficiência visual e contou com a presença de diversos medalhistas paralímpicos. O evento contou com 32 participantes, e a grande campeã foi Lorena Zervita. O vice ficou com Gledson da Paixão Barros, bicampeão nas Paralimpíadas 2012 e 2020. O jogador de futebol de cegos exaltou o evento.

“É bem interesse, é muito importante a gente se conhecer pessoalmente, saber o estilo de cada um, porque muda o estilo entre o poker online e o presencial”, disse Gledson da Paixão Barros.

Já a quinta colocação ficou com Mizael Conrado, atual presidente do Comité Paralímpico Brasileiro (CPB) e bicampeão paralímpico em 2004 e 2008.

“É muito legal, uma experiência muito bacana. Recebemos gente do Brasil inteiro, pessoas que gostam de poker e gostam de se confraternizar. É uma baita iniciativa. O H2 está de parabéns por abrir as portas e ajudar a construir esse torneio. Foi um dia muito especial”, afirmou.

A gerente de eventos do Grupo H2, Luana Borges, ressaltou que o poker é um esporte democrático. O evento foi realizado em parceria com o Cadevi (Centro de Apoio ao Deficiente Visual) e teve uma preparação especial, como o baralho em braile, fichas com ranhuras para indicar qual o valor de cada uma e troféus para os primeiros colocados.

“Além do orgulho, foi um dia memorável, muito especial. Somos apaixonados pelo poker, e desde sempre defendemos o poker como o esporte mais democrático do mundo, porque qualquer pessoa pode jogar”, disse Luana.

O Cadevi foi criado em 1984 por um grupo de amigos com a finalidade de ajudar jovens e adultos que perderam a visão. Suas atividades são mantidas por doações, parcerias com empresas e órgãos públicos e com trabalho voluntário, e são 100% gratuitas para aqueles que precisam reaprender a vida sem a visão.