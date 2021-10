Medalhistas olímpicos e paralímpicos que brilharam em Tóquio viram NFTs; entenda o que significa Heróis do Brasil nos Jogos Olímpicos recebem homenagem em formato gráfico

A 9Block, plataforma para a venda de NFTs criada pela Play9, estúdio de conteúdo do comunicador digital Felipe Neto e do empresário e empreendedor digital João Pedro Paes Leme, convidou artistas renomados para criarem NFTs de medalhistas que fizeram história nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020.

Alguns dos atletas homenageados, que terão suas obras digitais disponíveis no próximo sábado, 2 de outubro, são: Isaquias Queiroz, ouro na canoagem, Mayra Aguiar, medalha de bronze no judô, Beatriz Ferreira, prata no boxe, a dupla Martine Grael e Kahena Kunze, primeiro lugar na vela, Rebeca Andrade, ouro no salto e prata no individual geral na ginástica artística, Bruno Fratus, bronze na natação, Ana Marcela, ouro na maratona aquática, Kelvin Hoefler, medalha de prata no skate street e Fernando Scheffer, bronze na natação.

Para criar os traços e os desenhos dos esportistas, respeitando suas características e individualidades, artistas brasileiros – que desenham há muito tempo alguns dos mais famosos heróis dos quadrinhos e do cinema – tiveram uma grande missão.

Mike Deodato – responsável pelos traços dos super-heróis mais populares como Hulk, Thor e Homem-Aranha –, Luke Ross – que tem como principais trabalhos os quadrinhos “Spectacular Spider Man”, “Justice League” e também a linha Star Wars -, Cliff Richards, Wellington Dias, Geraldo Borges, Peter Vale, Will Conrad, Leno, Priscila Petraites e TJ foram os convidados da vez para este desafio.

Em breve, o projeto da 9Block contemplará também os medalhistas paralímpicos. Criada em junho de 2021, a 9Block é a primeira plataforma 100% brasileira de NFTs baseada na tecnologia de blockchain Hathor. Com o objetivo de democratizar a criação e comercialização de artes digitais, ela se diferencia das demais pela simplicidade e baixo custo de uso.

Artistas x atletas ilustrados

Mike Deodato – Rayssa Leal

Will Conrad – Kelvin Hoefler

Luke Ross – Isaquias Queiroz (canoa)/ Beatriz Ferreira (boxe) / Abner Teixeira (ainda sem data)

Peter Vale – Ítalo Ferreira / Martine Grael e Kahena Kunze

Geraldo Borges – Fernando Scheffer

Leno – Mayra Aguiar







Priscila Pretaites – Rebeca Andrade

Cliff Richards – Bruno Fratus / Ana Marcela Cunha (após lançamento)

Wellington Dias – Laura Pigossi e Luisa Stefani

Mayra Aguiar também recebeu homenagem (Divulgação/Play9)

