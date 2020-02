Medalhista olímpico italiano tem suspensão por doping anulada

ROMA, 27 FEV (ANSA) – O ex-nadador e medalhista olímpico italiano Filippo Magnini teve sua suspensão de quatro anos por doping anulada nesta quinta-feira (27) pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

Magnini, de 38 anos, se aposentou das piscinas em dezembro de 2017 e foi condenado por “tentativa de uso de substância dopantes”. O ex-atleta também recebeu a punição por ter sido paciente do nutricionista Guido Porcellini, setenciado a 30 anos de gancho por comercializar anabolizantes e outras substâncias ilegais provenientes da China.

O ex-nadador sempre alegou que nunca teve relação com as atividades ilegais do nutricionista e que nunca utilizou nenhuma substância proibida.

Em um comunicado, o TAS afirmou que “as provas apresentadas foram insuficientes para concluir que [Filippo] Magnini violou o código antidoping mundial” quando ainda era atleta.

“Estou muito feliz. Não tive dúvidas porque sempre acreditei na transparência, linearidade e profissionalismo de Filippo Magnini e em suas batalhas contra o doping”, disse Matteo Ricci, prefeito de Pesaro, cidade natal do ex-nadador.

Magnini é vencedor de uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2004, no revezamento 4x200m livre, e foi capitão da equipe azzurra de natação nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. O italiano também possui dois títulos mundiais e é ex-namorado de Federica Pellegrini, maior atleta da história da natação do país europeu.(ANSA)