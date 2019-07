Medalhista olímpico é detido na Coreia do Sul por assédio

SÃO PAULO, 28 JUL (ANSA) – O nadador húngaro Tamas Kenderesi, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, foi preso neste domingo (28) acusado de ter assediado sexualmente uma mulher em Gwangju, cidade sul-coreana onde está acontecendo o Mundial de Esportes Aquáticos.

De acordo com a agência “Yonhap”, o atleta teria assediado uma jovem de 18 anos de idade em uma casa noturna de Gwangju. A mulher, por sua vez, denunciou Kenderesi para a polícia e ele foi detido.

As autoridades sul-coreanas afirmaram que o húngaro não poderá sair do país até que a investigação seja concluída.

O nadador foi interrogado e negou que tenha assediado a jovem.

Além disso, Kenderesi foi autorizado para ficar na vila onde os atletas que disputaram o Mundial estavam hospedados.

“A Associação Húngara de Natação, em cooperação com o pessoal da embaixada húngara na Coreia, está fazendo o possível para esclarecer as alegações contra Tamas Kenderesi. A federação condena qualquer ato que viole a dignidade humana e exige que os membros da equipe nacional de natação se comportem de uma maneira que respeite as tradições esportivas”, escreveu a Associação Húngara de Natação em um comunicado.

Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Kenderesi conquistou a medalha de bronze nos 200 metros borboleta, ficando atrás do norte-americano Michael Phelps e do japonês Masato Sakai. (ANSA)