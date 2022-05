Medalha de técnico do Milan é furtada durante celebração

MILÃO, 23 MAI (ANSA) – A medalha de campeão do técnico Stefano Pioli, do Milan, foi furtada no último domingo (22) durante as comemorações do Scudetto do clube rossonero.

“Arrancaram a minha medalha durante as comemorações. Se eu puder fazer um apelo, muito obrigado, pois é a única que tenho”, disse Pioli, citado pelo jornal “La Repubblica”.





O incidente teria acontecido pouco tempo depois da cerimônia de premiação, durante as celebrações na cidade de Reggio Emilia. Os torcedores do Milan invadiram o campo do estádio Mapei após o apito final do duelo contra o Sassuolo.

Em suas redes sociais, a Lega Serie A, entidade que comanda a principal divisão do futebol da Itália, afirmou que entregará nesta segunda-feira (23) uma nova medalha para Pioli.

Natural de Parma, o treinador de 56 anos de idade conquistou pela primeira vez na carreira o título do Campeonato Italiano.

Pioli está desde outubro de 2019 no Milan e foi um dos arquitetos do 19º Scudetto. (ANSA).