Medalha de ouro no vôlei de praia feminino fica com os Estados Unidos April Ross e Alix Klineman bateram australianas na decisão nos Jogos Olímpicos de Tóquio

As americanas April Ross e Alix Klineman derrotaram, nesta quinta-feira, as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy por 2 sets a 0 – parciais de 21-15 e 21-16 -, no Shiokaze Park, e ficaram com a medalha de ouro no torneio feminino de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Prata nos Jogos de Londres-2012 e bronze no Rio-2016, Ross tem agora uma medalha olímpica de cada cor. Já Alix vai ao lugar mais alto do pódio logo em sua estreia olímpica.

As americanas fizeram uma campanha perfeita em Tóquio. Na primeira fase, vitórias sobre as chinesas Xue/Wang, as espanholas Liliana/Elsa e pelas holandesas Keizer/Meppelink. Nas oitavas de final, triunfo sobre as cubanas Lidy/Leila. Nas quartas, vitória sobre as alemãs Ludwig/Kozuch. Na semi, deixaram para trás as suíças Vergé-Depré e Heidrich. Nos sete jogos, as novas campeãs olímpicas perderam um único set diante da parceria da Holanda.

Vale lembrar que o brasileiro Guilherme Tenius, o Fiapo, integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira masculina de vôlei por vários anos, faz parte da comissão técnica da dupla Alix/April. Atualmente o fisioterapeuta mora nos Estados Unidos.

Medalha de bronze

Na disputa pelo bronze, na abertura da rodada, as suíças Vergé-Depré e Heidrich superaram Graudina e Kravcenoka, da Letônia, por 2 a 0 – parciais de 21-19, 21-15.

