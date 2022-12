Mecenas do Atlético-MG cita importância da SAF e explica motivo da venda de shopping

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 21:50 Compartilhe





Com dívida na casa de R$ 1,3 bilhão, o Atlético-MG está na iminência da implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), e enxerga o clube-empresa como o caminho mais fácil para se livrar do débito. No meio desse percurso, com o mesmo intuito, o Galo também acertou a venda de sua porcentagem do Diamond Mall, por R$ 340 milhões.

Rubens Menin, conselheiro benemérito do clube alvinegro, e responsável por parte do aporte financeiro do últimos anos, explicou o motivo pelo qual a equipe optou pela venda do shopping, e salientou a importância da concretização da SAF.

– A segunda venda (do Diamond) foi para diminuir as nossas dívidas. A SAF não é mágica. A dívida do Atlético é grande, vem crescendo. O que mais machuca o Atlético são os custos financeiros. Uma dívida de R$ 1 bilhão custa R$ 150 milhões de juros por ano – disse o empresário, em entrevista ao jornalista Breno Galante.





Vale lembrar que o Galo já tem algumas diretrizes da SAF, que deve ser implementada em março do ano que vem, junto à inauguração da Arena MRV. O time mineiro espera ter capacidade para quitar dívidas mais urgentes e, ao mesmo tempo, continuar com uma equipe competitiva no cenário nacional e internacional.

