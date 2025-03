Mecânico da Voepass relata problemas na manutenção do avião que caiu ano passado

Por meio de nota, a Voepass disse que pretende retomar suas atividades o mais rápido possível e que, durante seus 30 anos de operação, a segurança sempre foi prioridade máxima. De acordo com a companhia, o relatório preliminar do Cenipa confirmou que a aeronave estava com certificação válida e todos os sistemas em funcionamento. A empresa também contestou as denúncias de irregularidades, afirmando seguir todos os protocolos regulatórios.