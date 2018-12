MEC divulga resultados do Censo Escolar da Educação Básica de 2018

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira, 21, no Diário Oficial da União (DOU (DOU) os resultados do Censo Escolar da Educação Básica de 2018.

Os resultados referem-se às matrículas iniciais na creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), no Ensino Regular e na Educação de Jovens e Adultos presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional) das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral e o total de matrículas nessas redes de ensino. A portaria nº 1.387/2018 ocupa as páginas 71 a 772 da seção 1 do DOU.