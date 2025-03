Me Too Brasil apresenta queixa-crime por difamação contra Silvio Almeida no STF

A ONG (Organização Não Governamental) Me Too Brasil e Marina Ganzarolli, diretora da entidade, entraram nesta segunda-feira, 10, com uma queixa-crime por difamação contra o ex-ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, no STF (Supremo Tribunal Federal). O caso está sob relatoria da ministra Cármen Lúcia.

De acordo com a Me Too Brasil, Silvio Almeida apontou sem provas a ONG de tentar interferir na licitação do “Disque Direitos Humanos – 100”, e apontar superfaturamento. A acusação foi feita em uma nota oficial do Ministério dos Direitos Humanos publicada em 6 de setembro de 2024, quando o ex-ministro ainda chefiava a pasta. As informações são do “G1”.

Segundo a ONG, o ex-ministro tentou difamar a entidade após serem feitas denúncias de assédio sexual contra ele, acreditando que “ao desmoralizar a organização que atendeu as vítimas, descredibilizaria os relatos das mulheres que a procuraram”.

Almeida deixou o Ministério dos Direitos Humanos em setembro do ano passado após ser denunciado por assédio sexual. Sua queda se deu após a revelação de que entre as supostas vítimas estaria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Lula substituiu Almeida por Macaé Evaristo, atual titular da pasta.

Em outubro de 2024, o ex-ministro foi alvo de duas denúncias na CEP (Comissão de Ética Pública). De acordo com o governo, nenhuma delas tem a ver com as denúncias anônimas feitas pela ONG. Teriam partido de dentro do governo e chegado ao colegiado por meio de canais oficiais.

