‘Me sinto livre’, diz jovem ao iniciar remoção de tatuagem feita no rosto pelo ex

A jovem Tayane Caldas, de 18 anos, que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado Gabriel Henrique Alves Coelho, 20, iniciou o procedimento para fazer a remoção da tatuagem na quarta-feira (25). Após a repercussão do caso, a jovem ganhou o tratamento para retirar a tatuagem no rosto e das áreas íntimas.

“Uma sensação de alívio, de felicidade. De sentir o recomeço, de me sentir livre”, disse Tayane após a primeira sessão para a remoção da inscrição no rosto. O tratamento está sendo feito em uma clínica de estética em Taubaté (SP).





De acordo com Cinthia Diaz, profissional responsável pela remoção da tatuagem, o tratamento para que o pigmento saia da pele é demorado e será necessário mais sessões até que a inscrição seja totalmente removida.

Relembre o caso

Na última sexta-feira (20), a jovem foi abordada pelo ex na rua, em Taubaté (SP), que a obrigou a entrar no carro. Ela foi levada até a casa de Gabriel, onde passou por uma sessão de tortura, com agressões e ofensas. O rapaz também fez uma tatuagem com o nome dele no rosto da jovem.

Em depoimento, o tatuador apresentou um vídeo em que Tayane dizia permitir a tatuagem e com isso alegou o consentimento da jovem. No entanto, a jovem contou que estava sob ameaça e amarrada durante a gravação.

Gabriel foi preso por descumprir duas medidas protetivas que o impediam de chegar perto de Tayane e também por lesão corporal.