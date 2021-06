‘Me senti um pouco sonado’, diz William Bonner sobre reação no corpo após ser vacinado

Após ter sido imunizado com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, William Bonner relatou para os seus seguidores na rede social como seu corpo reagiu a vacinação. Ao fazer uma live no Instagram na noite de ontem (08), o jornalista disse que não passou mal, mas que se sentiu com sono.

“Estou passando aqui rapidinho para dizer que, quase 28 horas mais ou menos desde que fui vacinado, não vou dizer que estou totalmente normal, não. Eu me senti um pouco mais ‘sonado’ para falar a verdade. A tal dor que falam no braço, até tem um pouco, mas é só no ponto mesmo em que foi aplicada”, contou Bonner.

“Aqueles relatos que ouvi de algumas pessoas não se concretizaram. Eu dormi bem e hoje passei o dia razoavelmente bem. Estou me sentindo um pouco mais cansado do que o normal para uma terça-feira. Mas olha, se isso serve de estímulo, vale a pena eu dividir com vocês. Não é obrigatória essa reação tão difícil, tão sofrida que eu ouvi de algumas pessoas”, continuou.

O apresentador finalizou reforçando: “Vocês podem se vacinar tranquilamente, porque não é regra, obrigatório que vocês tenham algum problema, como dor e mal-estar. Acontece com algumas pessoas, outras não.”

Assista ao vídeo:

