“Me recuperando muito bem”, diz Camila Pitanga, que faz tratamento contra malária

A atriz Camila Pitanga publicou um vídeo no Instagram nesta quarta-feira (12) para agradecer as mensagens recebidas após revelar que ela e a filha, Antonia Pitanga, de 12 anos, contraíram malária.

“Bom dia. Obrigada pelo carinho, gente. Estou me recuperando muito bem”, disse ela em um vídeo gravado nos stories de seu perfil na rede social.

Nessa terça-feira (12), Camila havia contado, também no Instagram, que havia testado positivo para a malária. “Uma amiga minha suspeitou que esses picos de febre estavam associados ao fato de estar em isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de São Paulo. Podia ser malária. Fui indicada a conversar com dois infectologistas”, escreveu Camila em uma publicação na rede social.

