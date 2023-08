‘Me recuperando a cada dia’, diz Caetano Veloso em rede social após problema de saúde

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 13:19 Compartilhe

Caetano Veloso, de 81 anos, usou as redes sociais para dividir com os fãs que já está marcado a sua volta aos palcos. O cantor precisou se afastar no último final de semana devido a problemas de saúde. Em um vídeo em seu perfil no Instagram, Veloso anunciou que, após a melhora, vai retomar a agenda de shows na nesta sexta-feira, 25.

“Alô, turma! Já estou bem melhor e me recuperando a cada dia. Agradeço pela preocupação de todos e pelas mensagens de carinho”, disse o artista no post.

Caetano Veloso afirmou que as apresentações agendadas para o próximo final de semana em São Paulo, no Espaço Unimed, estão mantidos.

