‘Me preparei a vida toda para este momento’, celebra John Kennedy após estreia com gol no Fluminense Jogador ainda realizou o sonho de jogar ao lado de Fred e deve ganhar cada vez mais oportunidades no time profissional do Flu até o fim da temporada

Quando John Kennedy apareceu à beira do gramado para entrar no intervalo do que até então era uma vitória por 2 a 0 do Coritiba sobre o Fluminense, havia dois pensamentos principais. A preocupação por colocar uma das grandes promessas de Xerém com o peso de decidir e a empolgação por assistir o atacante estrear. E se alguém achava que o jovem de 18 anos sentiria a pressão, se enganou. A joia precisou de 13 minutos para incendiar a partida, que terminou empatada em 3 a 3, no Estádio Couto Pereira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tanto não sentiu a pressão que acabou como um dos destaques em mais uma partida desequilibrada do Fluminense. Nos 45 minutos que esteve em campo, John Kennedy venceu todos os seis duelos que disputou e deu dois desarmes, ajudando o Flu a permanecer mais tempo levando perigo no ataque. Surpresa ao ser chamado para entrar? O atacante garante que sempre esteve pronto.

– Eu me preparei a vida toda para este momento. Fui fazendo o que sempre tive como objetivo no futebol: gols. Foi através dessa obsessão pelos gols que consegui realizar meu grande objetivo inicial. O de jogar no time profissional do Fluminense. Sobre marcar o gol tão rápido, as oportunidades aparecem, preciso aproveitar. Fui feliz na sobra ali dentro da área e consegui marcar. Só faltaram os três pontos, mas o futebol tem dessas coisas – afirmou o jovem, em contato com o LANCE!.

O bom desempenho fez John ser chamado para atuar pelo Sub-23, que treina no CT Carlos Castilho justamente para ser observado mais de perto pela comissão técnica do time principal. Lá, teve a oportunidade de ser comandado por Marcão, hoje treinador do profissional. A experiência de fazer as atividades no local proporcionou também a chance de conhecer e até ser orientado por um de seus ídolos, o atacante Fred. Na última quarta-feira, John Kennedy jogou lado a lado com o centroavante, que tem mais do dobro de sua idade (37).

– Sim, era um sonho chegar no time profissional do Fluminense e jogar com um cara que sempre admirei. No time de guerreiros quando eu era moleque, eu via os gols do Fred. Depois que cheguei em Xerém, eu mentalizei isso na minha cabeça e graças a Deus consegui. Espero fazer muitas tabelas com ele ainda – afirmou o atacante.

Além de atuar ao lado de Fred, John Kennedy pode ter também a oportunidade de substituí-lo. Ele está na disputa, principalmente com Felippe Cardoso, para ser o escolhido de Marcão na titularidade do clássico contra o Botafogo, neste domingo, às 20h30, quando o camisa 9 estará suspenso.

O contrato da revelação, que chegou a Xerém aos 14 anos, é válido até o fim de 2024, com multa rescisória chegando ao valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 261,1 milhões na cotação atual). John tem 17 gols nesta temporada, somando os 32 jogos por Sub-20, Sub-23 e agora profissional. A ideia era alçá-lo na próxima temporada, mas a necessidade acabou antecipando os planos. O atacante já era observado com carinho pela comissão há alguns meses.

O que joga a favor do atleta é sua polivalência no ataque, com o ponto forte como segundo atacante, ao lado de um camisa 9. Exatamente a posição que o time profissional ainda tenta encontrar a melhor formação para acompanhar Fred. A expectativa do torcedor é que John Kennedy se junte a tantos outros talentos e renda muitas alegrias ao Fluminense.

