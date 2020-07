‘Me mandou dormir no sofá’, diz Rizek sobre são-paulina Andreia Sadi após eliminação

O São Paulo foi derrotado por 3 a 2 nesta quarta-feira (29), no Morumbi, o que causou a eliminação do tricolor paulista do Paulistão.

Como de costume, o apresentador do SporTV André Rizek usou seu Twitter, desta vez, para criticar a postura do time da namorada, Andréia Sadi.

Apesar do tom crítico para a equipe de Fernando Diniz, Rizek usou o bom humor e disse que com a derrota do São Paulo, Sadi “já se trancou no quarto e disse que vou dormir no sofá. Tô tentando reverter”, brincou.

Com a vitória do clube do interior em pleno Morumbi, o Mirassol avança para a semi do Campeonato Paulista e aguarda os próximos resultados para conhecer seu adversário.

Veja também