“Me libertei de uma prisão”, diz Luana Piovani sobre trair Rodrigo Santoro; assista

Nesta sexta-feira, 12, Luana Piovani voltou a falar sobre o relacionamento que teve com o ator Rodrigo Santoro no final de 1990. Eles ficaram juntos por três anos e a relação acabou após uma traição – da qual ela disse não se arrepender e justificou os motivos por trás de sua atitude.

“Todos esses homens bostas que estão aí falando: ‘Você está falando de quem sobre traição e você esqueceu que traiu’. Eu traí, sim, o que foi maravilhoso porque me libertei de uma prisão. No último um ano e meio o relacionamento estava super tóxico, não vou aqui dar detalhes, mas quem sabe, sabe”, disse ela sem citar o nome do artista.

Porém, ela elogiou a postura do ator após o término. ”

Essa pessoa é muito inteligente. Aparentemente, parece que evoluiu. O que a maioria dos que conheci e sugeri que fossem para terapia para evoluir, nunca foram”, falou.

“Eu traí e falei: ‘Não te quero mais. Sabe por quê? Porque sou fiel aos meus princípios. Eu traí porque o relacionamento estava uma merda, eu estava vivendo dentro de uma prisão completamente sufocada'”, revelou.

Depois ela revelou que também já tinha sido traída por ele.

“Quando vi a possibilidade de liberdade, eu fui e voltei pra dizer tchau. Não fiz essa p*taria de ir e voltar e fingir que amava. Coisa que aconteceu nesse mesmo relacionamento comigo, mas só vieram me contar depois que terminei”, desabafou: “Voltou pra minha cama e disse que me amava e foi fingindo”, comentou.

