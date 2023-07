‘Me intitulo viado da família brasileira’, diz Carmo Dalla Vecchia sobre sexualidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 13:41 Compartilhe

Na manhã desta quarta-feira, 19, o ator Carmo Dalla Vecchia, de 51 anos, marcou presença no programa ‘Encontro‘, da TV Globo, onde falou como é dar vida a um personagem bissexual na novela ‘Amor Perfeito’.

+Xuxa e Marlene Mattos: psicóloga fala sobre os vários tipos de relações tóxicas

+Advogada diz se Andressa Urach pode perder a guarda do filho para o ex-marido; entenda o caso

“Está sendo bonito, mas difícil.Uma experiência linda demais ter a oportunidade de falar da realidade de um homem bissexual na década de 40. Mostrar que isso não é novidade, sempre existiu. Remete também um pouco da minha história, o preconceito que sofri na minha vida”, disse.

“Fui fazer uma cena com o ator que ia fazer meu namorado, e não tinha nada de mais. Eu, naquele momento, de uma maneira ridícula, fiquei constrangido. Sendo que eu sou essa pessoa que falei abertamente sobre sexualidade. É porque dentro do meu corpo está essa história: publicamente, nunca mostrei minha sexualidade daquela maneira”.

Na atração, Dalla Vecchia ainda comentou sobre ter revelado sua sexualidade em 2020: “Resolvi falar porque tinha uma necessidade muito grande de pertencimento e seria a maneira de eliminar o preconceito que existia em mim. Sou muito parado na rua por mães, que vêm me agradecer”.

“Consegui fazer algo reverso com o preconceito… Hoje me intitulo no Instagram como ‘viado da família brasileira’. Consigo tocar o coração das pessoas de uma forma mais tranquila”, completou.

Carmo Della Vecchia é casado com o autor João Emanuel Carneiro, de 52. Os dois são pais de Pedro, de 3 anos, e estão juntos há 18 anos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias