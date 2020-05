“Me interessei pela fama”, diz ex-atriz pornô Vivi Brunieri sobre Ronaldo

A ex-atriz pornô Vivi Brunieri é uma das convidadas do ‘SuperPop’, programa apresentado por Luciana Gimenez, que irá ao na RedeTV! nesta segunda-feira (25).

Entre os temas conversados, Vivi falou sobre a sua relação com Ronaldo Fenômeno, com quem namorou nos anos 1990. “Quando o conheci, não foi amor à primeira vista, não me apaixonei por ele. Pelo contrário, me interessei pela fama”, afirmou ela.

A convidada ganhou fama nos anos 1990, tornando-se modelo e atuando até na indústria pornográfica após o namoro com o atleta. Vivi estampou capas de revistas masculinas em mais de 13 países.