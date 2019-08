‘Me fez muito feliz’, diz Tiago Santiago ao homenagear ex-marido hospitalizado

Tiago Santiago usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para homenagear o companheiro Davi Stepurski. O chef de cozinha segue internado após um grave acidente de moto. Ele teve lesão cerebral e fratura na coluna vertebral.

“Fez um ano que casamos. Hoje Davi está no hospital, vítima de acidente de moto. Graças a Deus, recupera-se bem. Duas semanas antes do acidente, ele tinha decidido se separar de mim. Davi me fez muito feliz, enquanto durou nosso casamento”, declarou em publicação no Instagram.

Davi Stepurski está na UTI do Hospital Ronald Reagan UCLA Medical Center, nos Estados Unidos. O novelista afirma que continuará ajudando a família do ex-companheiro e torce pela recuperação total dele.

“A vida surpreende. Em vez de me lamentar pelo que eu queria que tivesse sido diferente, prefiro focar no que vejo de bom agora: Davi está a cada dia melhor”, finaliza.

Tiago Santiago é autor de Uma Rosa com Amor (SBT, 2010), Amor e Revolução (SBT, 2011), Vamp (Globo, 1991), Kubanacan (Globo, 2003) e Mutantes (Record TV, 2008).