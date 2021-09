‘Me deixou no vácuo’, revela Fernanda Keulla sobre crush em humorista

Durante entrevista ao “Foi Mau” desta segunda-feira (20), de Mauricio Meirelles, Fernanda Keulla revelou que tinha um crush em um humorista famoso. Paulo Vieira foi o amor platônico da vencedora do BBB13, que garantiu que hoje em dia já está “curada” dessa paixão.

“Fiquei muito a fim dele, durante muitos anos. Hoje já não sou mais, porque ele está em outra”, começou Fernanda. “Mandei mensagem o convidando para uma live e ele não me respondeu, me deixou no vácuo”, completou. Ela disse que conheceu Paulo em um evento do Snapchat. “Gosto de homem inteligente e bem-humorado”, finalizou a loira de 34 anos.

