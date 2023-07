‘Me comeu gostoso e me fez gozar várias vezes’, diz Andressa Urach sobre sexo com ex-marido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 13:57 Compartilhe

Andressa Urach voltou a dar o que falar com as suas declarações polêmicas nas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a modelo falou sobre assuntos íntimos relacionados ao seu ex-marido, Thiago Lopes, que é pai de seu filho caçula, Léon.

+IstoÉ Gente Entrevista #2: ‘Tive nove overdoses por vício em cocaína’, revela Rafael Ilha

+Detonado por aparência, saiba como está Alexandre Slaviero e outros ex-galãs de ‘Malhação’

“Ele era meu cliente, mas teve muita química e a gente se apaixonou”, começou Urach, que ainda contou que se apaixonou por ele após uma relação sexual.

“Eu me apaixonei por ele porque ele me comeu muito gostoso, inclusive me fez gozar várias vezes. Por isso, me apaixonei, a gente casou, por isso ele casou comigo. A gente só não está junto porque ele não gosta de putaria. Se ele gostasse, a gente estaria fazendo putaria juntos, essa é a verdade. Se ele gostasse da vida promíscua, eu estaria gravando junto com ele, mas ele nunca faria isso. Então, é uma pena, vamos em frente que tem outras oportunidades”, disparou.

Um seguidor quis saber o motivo do ex-marido não parar de falar dela. “Eu acho que no fundo ele me ama, então ele não me esquece”, brincou a loira.

Andressa Urach comentou que ainda tem sentimentos por Thiago, mesmo com a separação que envolveu briga judicial pela guarda do filho caçula. “Tenho sentimentos pelo Thiago, admiro ele como pai, amo ele, mas não deu certo nosso relacionamento. Como ele mesmo disse, eu gosto da coisa e não tem como porque ele não quer viver a vida que eu quero viver. Então, infelizmente, não tem como a gente ficar junto, porque ele é mais reservado, é diferente de mim”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias