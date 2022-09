‘Me chamou de filho da p…’, diz Rogério Ceni sobre incidente com torcedor do São Paulo

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 23:22 Compartilhe







A passagem do São Paulo por Cuiabá, que terminou com um empate em 1 a 1 na Arena Pantanal, neste domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro, passou longe da tranquilidade. E o protagonista desse momento de ebulição foi Rogério Ceni.

Em relação de amor e ódio com a torcida após a derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO na ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o treinador se envolveu em polêmica ao aparecer em imagens gravadas por celular tentando arrancar o celular das mãos de um torcedor que o ofendia. Durante o jogo, o conflito continuou, com o ex-goleiro sendo chamado de burro após colocar o contestado Igor Gomes em campo.

– Um único torcedor estava bem na frente, bem perto do ônibus. Sempre sou o último a descer. Esse torcedor chegou a ofender todos os jogadores, chamou de filho da puta todos. Quando estou descendo do ônibus, ele olha pra minha cara e me chama de filho da p… Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é você ofender. É baixo nível, mas foi um único torcedor. Se quer falar algo pra mim, vamos lá dentro e você conversa comigo.

Para Ceni, quinta-feira (8), dia do duelo de volta contra o Dragão goiano em que o Tricolor precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, o apoio da torcida será fundamental.

– A ansiedade do torcedor vem de dez anos sem um grande título, de expressão internacional, sem chegar em final e tudo mais. Isso gera ansiedade, cobrança, o torcedor é emotivo. Ele quer ver o título acontecer, a vitória. Ele vê o São Paulo em uma posição inadequada no Brasileirão, vê as derrotas nas semifinais e fica mais ansioso ainda. Que a gente possa levar o São Paulo a mais uma final, com todas as dificuldades que nós sabemos.

O São Paulo completou seis partidas seguidas sem vitória. Conseguiu apenas um triunfo nas últimas dez rodadas do Brasileirão. Focando na Sul-Americana, a decisão foi a de poupar alguns titulares em Cuiabá. Mas Ceni enxerga que alguns pontos do duelo deste domingo podem ser úteis para quinta.

– De hoje, de positivo fica essa reação, em um lugar quente, difícil de jogar, com um a menos, e ainda tendo as melhore oportunidades, pelo menos duas para virar (o jogo). Foi muito importante (o resultado), mais importante do que muita gente pensa, especialmente pensando no jogo contra o Atlético-GO. Contamos com o apoio do torcedor e que a gente possa retribuir em campo na quinta-feira.

