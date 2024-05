MDS Partners completa cinco anos contribuindo para o crescimento da empresa no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Criado como uma estratégia para dar mais capilaridade à empresa, o Programa MDS Partners chega ao seu quinto aniversário comemorando conquistas e grandes resultados. Contando com mais de 100 corretores parceiros ativos que foram responsáveis por aproximadamente 16% do faturamento da MDS Brasil no ano de 2023, o programa registrou, ao longo desses cinco anos, um crescimento médio de 23% ao ano.

Considerando a taxa de conversão em 2023 na vertical de Benefícios, área responsável pela criação de pacotes de benefícios para empresas, o total de negócios fechados pelos partners foi de 40%, enquanto em P&C, área dedicada a seguros como: transportes, aeronáutico, agrícola, cascos marítimos, cyber risks, seguro frota, operador portuário, power & energy, responsabilidade civil e riscos patrimoniais, a participação foi de 46%.

“O programa MDS Partners é baseado na relação ganha-ganha: se por um lado os corretores parceiros contam com espaço físico nos nossos escritórios, com o nosso conhecimento técnico nas mais variadas linhas de negócio, o acesso ao mercado e com a nossa marca como selo de qualidade, a MDS se beneficia de uma maior capilaridade e acesso a clientes que não alcançaria sem a parceria. Já é um modelo de negócio maduro, com grande relevância na nossa operação, e estratégico para o crescimento da MDS Brasil nos próximos anos”, explica Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink.

Fundamentado em um modelo de negócio inovador, o MDS Partners reúne o mais completo conjunto de recursos e competências que apenas um corretor líder, com vasta experiência nacional e internacional, pode proporcionar aos seus parceiros de negócios. Essa parceria permite aos corretores associados oferecerem soluções sob medida para cada perfil de cliente, garantindo um atendimento personalizado e eficaz.