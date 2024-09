MDIC lança projeto de R$ 160 milhões para acelerar adoção de tecnologias 4.0 às MPMEs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 9:21 Para compartilhar:

Com a presença do presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, empresários e autoridades na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a pasta faz nesta segunda-feira, 23, o lançamento da terceira a terceira etapa do roadshow do Brasil Mais Produtivo (B+P). A primeira novidade deste programa, que envolve ações para transformar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em “fábricas inteligentes” é o lançamento das chamadas de projetos do Smart Factory no valor de R$ 160 milhões.

O projeto, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), apoiará o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias que vão acelerar a adoção em MPMEs de tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, focadas na resolução de problemas relacionados à produtividade. Os recursos serão provenientes de parceria entre a Finep e o BNDES, que vai apoiar 360 projetos de inovação, com potencial de impactar positivamente a produtividade de 8,4 mil MPMEs.

Para Alckmin, essa é uma grande oportunidade para os empresários impulsionarem a produtividade e a digitalização dos seus negócios. “O Brasil Mais Produtivo vai fazer diferença. Primeiro, porque trabalha com micro, pequenas e médias empresas, que são a maioria das empresas brasileiras e as que mais precisam. Depois, porque ele promove a transformação digital, o aumento de produtividade e a conquista de mercados e de boas parcerias”, avalia o presidente em exercício.

Ainda, de acordo com o MDIC, cada projeto selecionado receberá apoio técnico e financeiro direto tanto para o desenvolvimento quanto para a implementação da tecnologia nas MPMEs selecionadas. A Embrapii também colabora com o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. Todas as empresas envolvidas terão a possibilidade de contratação de pós-graduação nessa temática oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com desconto.

Ao final desta jornada, as empresas deverão elevar seu nível de digitalização por meio da instalação de sensores digitais na linha de produção, interligação de sistemas por computação em nuvens, utilização de Big Data, IoT (internet das coisas), impressão 3D e inteligência artificial.

Coordenado pelo MDIC, o Brasil Mais Produtivo é uma parceria entre BNDES, Finep, Embrapii, ABDI, Sebrae e Senai. O programa faz parte da missão 4 da Nova Indústria Brasil, política industrial lançada em janeiro, com o objetivo de melhorar a produtividade e estimular a digitalização de 200 mil indústrias até 2027 e atender presencialmente 93 mil empresas, com investimento de mais de R$ 2 bilhões.