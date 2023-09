MDIC lança Política Nacional de Cultura Exportadora na segunda-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 7:45 Compartilhe

O governo Lula vai lançar na segunda-feira, 4, a Política Nacional de Cultura Exportadora. O anúncio será feito pelo vice-presidente da República e ministro responsável pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, em Brasília.

Segundo o MDIC, a política busca aprimorar as políticas públicas relacionadas ao comércio exterior, “fortalecendo programas, projetos e ações inclusivas que facilitem a inserção das empresas no mercado internacional”, com destaque para empresas de pequeno e médio porte.

O assunto já foi tratado em decreto publicado em julho pelo governo (11.593).

O MDIC destacou ainda que política vai proporcionar maior coordenação entre órgãos envolvidos em promoção do comércio exterior, além apoiar o ingresso e a permanência de empresas no mercado externo.

