MDIC diz que considerou 20 anos para análise de impacto de acordos como Mercosul-UE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2024 - 17:28 Para compartilhar:

O diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, afirmou nesta quinta-feira, 5, que a pasta costuma considerar o prazo de 20 anos no processo de análise de impacto econômico de acordo comerciais internacionais.

A afirmação foi feita ao questionado, durante entrevista coletiva, sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Ele evitou comentar sobre as negociações com o bloco europeu.

Brandão apresentou no período da tarde o resultado da balança comercial de novembro. Houve recorde para o mês de novembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O volume exportado cresceu 5,5%, enquanto o preço dos bens importados teve uma queda de 4,7%.

Na indústria extrativa, o petróleo teve aumento de 28,4% em peso, na comparação com o mesmo período de 2023. Em preços, houve queda de 20,6%.

Para o minério de ferro, houve aumento de volume em 7,2%, mas queda de preços em 15,8%.