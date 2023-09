Mdic: Brasil registra abertura de 2,7 mi de empresas no ano; saldo é de 1,2 milhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2023 - 16:23 Compartilhe

O Brasil registrou a abertura de 2,716 milhões de novas empresas de janeiro a agosto deste ano. Com esse dado, o saldo de criação de firmas é positivo em 1,23 milhão, em razão do fechamento de 1,47 milhão de empresas nos primeiros oito meses de 2023. Os dados são do Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Segundo a pasta, com o número de janeiro a agosto, são ao total 21,8 milhões de empresas ativas em todo o território nacional. Destas, 93,7% são de microempresas ou empresas de pequeno porte.

Em nota sobre os dados, o Mdic informou que o Maranhão foi o Estado que registrou o maior aumento proporcional no número de novas empresas, de 7,7% em relação ao primeiro quadrimestre, enquanto a Paraíba teve a maior queda proporcional.

O Estado de São Paulo registrou o maior número de empresas abertas (408.116) em números absolutos, seguido por Minas Gerais (147.147) e Rio de Janeiro (115.264). Em média, o tempo gasto para abertura de empresas, no segundo quadrimestre, foi de 1 dia e 5 horas.

De acordo com o Mdic, apenas no segundo quadrimestre do ano foram abertas 1,38 milhão de novas empresas e fechados 738,1 mil negócios – um saldo positivo de 644,5 mil empresas abertas nos últimos quatro meses.

